Посла Судана в США освободили от должности

Освобожден от своей должности посол Судана в США. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на спикера совета Шамса ад-Дин Кубаши Ибрагим.

Как отмечается, такое решение принял временный военные совет Судана.

«Принимаются новые меры по реформированию системы безопасности», — заявил Шамс ад-Дин Кабаши Ибрагим.

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Ранее сообщалось, что ЦБ Судана заморозил счета распущенных органов власти.

11 апреля в Судане было объявлено о военном перевороте. Армия страны свергла президента и распустила правительство.