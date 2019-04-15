Посла Судана в США освободили от должности
Освобожден от своей должности посол Судана в США. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на спикера совета Шамса ад-Дин Кубаши Ибрагим.
Как отмечается, такое решение принял временный военные совет Судана.
«Принимаются новые меры по реформированию системы безопасности», — заявил Шамс ад-Дин Кабаши Ибрагим.
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Ранее сообщалось, что ЦБ Судана заморозил счета распущенных органов власти.
11 апреля в Судане было объявлено о военном перевороте. Армия страны свергла президента и распустила правительство.