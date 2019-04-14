Порошенко рассказал о действиях в случае поражения на выборах

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Действующий президент Украины Петр Порошенко рассказал, что будет делать, если он проиграет во втором туре президентских выборов своему сопернику Владимиру Зеленскому. Трансляцию выступления Порошенко вел украинский «Пятый канал».

По словам Порошенко, он примет и будет уважать любой выбор украинского народа, так как Украина — это демократическое государство.

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«Если не дай бог он [Зеленский] будет избран — это будет выбор украинского народа», — сказал Порошенко.

Он добавил, что так как они оба поддерживают курс на евроатлантическую интеграцию, в этом вопросе «президент будет не против» сотрудничества.

Ранее в штабе Зеленского уточнили время и место дебатов с Порошенко.

Второй тур выборов президента Украины состоится в следующее воскресенье, 21 апреля.