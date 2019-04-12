Медведчук оценил реакцию Порошенко на его встречу с Путиным
Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным возмутила украинского лидера Петра Порошенко. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, данная встреча «вывела из себя» Порошенко.
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Он также добавил, что в ходе переговоров с Путиным представлял свою партию.
Медведчук подчеркнул, что «бешенство» Порошенко связано в том числе с избирательной кампанией на Украине.
Ранее сообщалось, что в Кремле ответили на вопрос, обсуждал ли Путин с Медведчуком план мирного урегулирования в Донбассе.