Дело завели из-за видео, где Зеленского сбивает самосвал

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МВД Украины возбудило уголовное дело из-за публикации смонтированного видеоролика, на котором кандидата в президенты Владимира Зеленского сбивает грузовик. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По факту распространения видеоролика с участием кандидата в президенты открыто уголовное производство. В частности, полицейские проверяют возможное наличие угрозы его жизни или здоровью», — говорится в сообщении МВД.

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Также полиция намерена обратиться к администрации соцсетей, которые распространили это видео, чтобы его удалили.

Ранее команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского сообщила, что штаб действующего президента страны Петра Порошенко распространил видео, на котором Зеленского сбивает самосвал.