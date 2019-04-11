Сноуден отреагировал на арест Ассанжа

Информатор Wikileaks и экс-сотрудник АНБ Эдвард Сноуден прокомментировал арест основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Об этом он написал в своем твиттере.

«Критики Ассанжа могут ликовать, но это темный момент для свободы прессы», — написал Сноуден.

Он отметил, что «нравится вам это или нет, Ассанж попадет в учебники истории».

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Сноуден также напомнил, что ООН признала вынужденное заключение Ассанжа нарушением прав человека.

Сам Сноуден находится в России, так как получил политическое убежище.

11 апреля основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был арестован в центре Лондона после того, как Эквадор отказал ему в убежище из-за неоднократного нарушения условия предоставления политического убежища.

В 2012 году, 19 июня, находясь под подпиской о невыезде, Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне и попросил политическое убежище. Таким образом, он провел в посольстве почти 7 лет.