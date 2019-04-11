Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине

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Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский вдвое опережает украинского лидера Петра Порошенко во втором туре выборов. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на опрос.

По данным агентства, за Зеленского готовы проголосовать 49,3% респондентов.

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Как отмечается, только 20,6% опрошенных готовы отдать свои голоса за Порошенко.

При этом 20,4% респондентов пока не определились с выбором кандидата.

Ранее сообщалось, что Порошенко собрался побеждать Зеленского «нокаутом».