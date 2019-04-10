Песков подтвердил встречу Медведчука и Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как прошла встреча Владимира Путина с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» Владимиром Медведчуком, передает РИА «Новости».

Песков рассказал, что Медведчук поднимал вопрос об освобождении украинских моряков.

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«У меня сегодня утром спрашивали, был ли Медведчук в последнее время. Я уточнил. Да, был. Действительно он приезжал», — сказал Песков.

Ранее глава политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что политическая сила не поддержит во втором туре президентских выборов на Украине ни действующего президента Петра Порошенко, ни шоумена Владимира Зеленского.