Пушков предрек Украине роль «девочки для битья» после выхода России из СЕ

Российский сенатор Алексей Пушков рассказал, что произойдет в Совете Европы (СЕ) в случае выхода России из организации. Об этом он написал в своем твиттере.

По его словам, Россия ничего не потеряет при выходе из СЕ.

«А вот Украина проиграет — все предложенные ею резолюции тут же отправятся в историческую помойку», — заявил Пушков.

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Более того, уход России вменят в вину Украине, а ее делегация станет «девочкой для битья», подчеркнул сенатор.

Ранее сообщалось, что Пушков оценил заявление украинского политика Ирины Фарион о том, что русскоязычные жители Украины являются «рабами».