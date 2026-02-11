Размер шрифта
Премьер Словакии раскрыл, как ЕС может показать свою силу

Фицо: ЕC продемонстрировал бы свою силу, если бы начал переговоры с Россией
Nadja Wohlleben/Reuters

Европейский союз показал бы свою силу, если бы начал переговоры с Российской Федерацией, а не продолжал бы санкционную политику, демонстрируя слабость. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания Славковского формата (Австрия, Словакия, Чехия) заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо, сообщает РИА Новости.

«Вместо того, чтобы мы показали силу в том, что будем вести переговоры с Россией как Европейский союз, что будем убеждать, мы за закрытыми дверями принимаем 20-й пакет санкций и думаем, что в этом мы сильны. Сильными мы будем тогда, когда лидеры Европейского союза, лидеры крупных стран наберутся смелости и будут вести переговоры с Россией», — сказал политик.

Также он отметил, что принятие рестрикций является демонстрацией слабости, а не силы ЕС.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон выступил с предложением о проведении прямых контактов с российским коллегой Владимиром Путиным.

Почему в Европе захотели восстановить связи с Москвой и действительно ли стоит ждать нормализации отношений — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров отверг возможность переговоров РФ с «обуреваемой манией величия» Европой.
 
