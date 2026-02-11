Стали известны самые высокооплачиваемые профессии в России

РИА: самой высокооплачиваемой профессией в РФ в январе стал сварщик

Самой высокооплачиваемой вакансией в январе текущего года стал сварщик с зарплатой 267 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса hh.ru.

В тройку высокооплачиваемых вакансий вошли специалисты по дата-сайентист — 250 тыс. рублей в месяц, а также DevOps-инженер — 216 тысяч рублей. Ниже в рейтинге расположились агенты по недвижимости (203 тыс. рублей) и геологи (197 тыс. рублей).

До этого депутат Госдумы Светлана Бессараб назвала отрасли экономики с быстрорастущими зарплатами. По ее словам, это IT, добыча полезных ископаемых и финансовый сектор. Бессараб пояснила, что рост зарплат в данных сферах труда связан с востребованностью профессий.

В январе Бессараб рассказала, что работодатели должны отправлять сотрудников к психиатру в случае, если в ходе медосмотра возникнет подозрение на наличие у работника психического расстройства.

Ранее стала известна средняя зарплата российских курьеров.