Песков ответил на вопрос об использовании Путиным мессенджеров

Песков: Путин не пользуется мессенджерами, только специальной связью

Президент России Владимир Путин не использует общедоступные мессенджеры. Об этом в интервью ТАСС заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент не пользуется мессенджерами. Только специальной связью», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

В декабре во время прямой линии Путин заявил, что Россия добилась полного цифрового суверенитета в связи с появлением собственного национального мессенджера Мах. По его словам, Российская Федерация является одной из трех стран, которая имеет полный цифровой суверенитет. В эту тройку также входят США и Китай, уточнил президент.

По словам главы государства, национальная система Mах открыла гражданам России доступ к ряду услуг, которые ранее невозможно было предоставлять через иностранные платформы, в том числе по соображениям безопасности.

Также Путин сказал, что никогда не отправлял видеокружки своим внукам.

Ранее пранкеры оценили, можно ли дозвониться до Путина.