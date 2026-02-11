Размер шрифта
Россиянам назвали три самых вредных супа

Врач Хайкина назвала солянку, крем-супы и лагман самыми вредными супами
Многих с детства учили, что суп — это полезная и здоровая еда, однако на практике не все супы одинаково благоприятно влияют на организм. О том, какие из них могут быть вредными для здоровья, «Газете.Ru» рассказала детский эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» для детей Дарья Хайкина.

Как отметила специалист, каждый родитель считает своим долгом накормить ребенка супом, ведь это полезная и легкая еда. Но есть супы, которые крайне нежелательно есть не только детям, но и взрослым людям. Эти блюда жирные, калорийные, достаточно пряные.

Первое место в этом списке занимает солянка. За счет маринованных и копченых продуктов в данном блюде слишком много соли, поэтому есть риск перегрузить почки и задержать воду в организме. Колбаса и мясные нарезки делают суп калорийным и тяжелым для печени. Кроме того, соль является мощнейшим усилителем вкуса: повышается аппетит, и в итоге человек ест больше, чем планировал.

«Вредным может быть и крем-суп. В нем содержится много насыщенных жиров, поскольку плавленый сыр — это смесь жиров, стабилизаторов и соли. Такой суп отличается высокой калорийностью: в одной порции может быть 500 и более килокалорий, при этом насыщает он ненадолго. Избыток молочных жиров может вызывать тяжесть и вздутие, что приводит к проблемам с ЖКТ», — рассказала Хайкина.

Также специалист обратила внимание на традиционный лагман. Он готовится на очень жирном бульоне, поскольку традиционно используется баранина, в которой много насыщенных жиров. Даже несмотря на то, что лапша делается вручную, ее в традиционном лагмане слишком много, а это простые углеводы. Насыщенный жирный бульон и большое количество муки делают это блюдо тяжелым для желудка и сложным для переваривания.

«Не все супы полезны, особенно если они жирные, соленые или перегружены обработанными продуктами. По ее словам, главное правило — выбирать легкие бульоны, добавлять больше овощей и использовать меньше жира», — резюмировала специалист.

Ранее выяснилось, что самый популярный суп в доставках у россиян — не борщ.
 
