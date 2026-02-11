Американский журналист предупредил о последствиях принятия Украины в ЕС

Досрочное принятие Украины в Европейский союз может привести к разрушительным последствиям для ЕС. Об этом заявил американский журналист Томас Фази в соцсети Х.

Так он прокомментировал публикацию издания Politico, в которой говорится о планах ряда европейских стран пригласить Украину в Евросоюз до завершения Киевом всех предусмотренных реформ.

«Безумие. Хорошие новости в том, что это практически точно уничтожит ЕС», — написал Фази.

10 февраля газета Politico написала, что европейские страны разработали пять шагов по предоставлению Украине частичного членства в Евросоюзе уже в 2027 году. По данным издания, в рамках этого плана Киев сможет участвовать в переговорах ЕС, и произойдет это еще до осуществления страной реформ, требуемых для полного членства в блоке.

В январе украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина технически готова открыть все кластеры в переговорах по вступлению в ЕС в 2026 году, а в 2027 году Киев будет полностью готов вступить в ЕС.

Ранее в Европе рассказали, как обойти вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на вступление Украины в ЕС.