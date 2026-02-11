Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

Американский журналист предупредил о последствиях принятия Украины в ЕС

Журналист Фази: принятие Украины в Евросоюз уничтожит его
Global Look Press

Досрочное принятие Украины в Европейский союз может привести к разрушительным последствиям для ЕС. Об этом заявил американский журналист Томас Фази в соцсети Х.

Так он прокомментировал публикацию издания Politico, в которой говорится о планах ряда европейских стран пригласить Украину в Евросоюз до завершения Киевом всех предусмотренных реформ.

«Безумие. Хорошие новости в том, что это практически точно уничтожит ЕС», — написал Фази.

10 февраля газета Politico написала, что европейские страны разработали пять шагов по предоставлению Украине частичного членства в Евросоюзе уже в 2027 году. По данным издания, в рамках этого плана Киев сможет участвовать в переговорах ЕС, и произойдет это еще до осуществления страной реформ, требуемых для полного членства в блоке.

В январе украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина технически готова открыть все кластеры в переговорах по вступлению в ЕС в 2026 году, а в 2027 году Киев будет полностью готов вступить в ЕС.

Ранее в Европе рассказали, как обойти вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на вступление Украины в ЕС.
 
Теперь вы знаете
Новые ограничения в Telegram и риск полной блокировки в России. Как выживать и работать без мессенджера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!