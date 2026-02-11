Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Россиянам объяснили, за какие жилищно-коммунальные услуги можно не платить

Юрист Коновалов: добавленные без согласия услуги ЖКХ можно не оплачивать
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Собственник жилого помещения может не оплачивать дополнительные жилищно-коммунальные услуги, если их добавили в квитанцию без его согласия. Об этом РИА Новости рассказал преподаватель юридического факультета МГУ Дмитрий Коновалов.

Он уточнил, что к ним относятся услуги охраны, консьержа, уборка территории или подъезда. Обязанность по оплате дополнительных жилищных услуг появляется только в том случае, если такое решение приняло собрание собственников жилых помещений. При этом должно пройти в установленном порядке с соблюдением кворума, а за ввод дополнительных услуг необходимо проголосовать большинству собственников. Если процедурные нормы были нарушены, то не участвовавший в собрании собственник может обжаловать решение в суде.

10 февраля сообщалось, что россияне возмутились росту цен на жилищно-коммунальные услуги. В некоторых регионах их стоимость подскочила в два раза.

Ранее россиянам разъяснили процедуру выселения из квартиры за долги по коммуналке.
 
Теперь вы знаете
Новые ограничения в Telegram и риск полной блокировки в России. Как выживать и работать без мессенджера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!