Россиянам объяснили, за какие жилищно-коммунальные услуги можно не платить

Собственник жилого помещения может не оплачивать дополнительные жилищно-коммунальные услуги, если их добавили в квитанцию без его согласия. Об этом РИА Новости рассказал преподаватель юридического факультета МГУ Дмитрий Коновалов.

Он уточнил, что к ним относятся услуги охраны, консьержа, уборка территории или подъезда. Обязанность по оплате дополнительных жилищных услуг появляется только в том случае, если такое решение приняло собрание собственников жилых помещений. При этом должно пройти в установленном порядке с соблюдением кворума, а за ввод дополнительных услуг необходимо проголосовать большинству собственников. Если процедурные нормы были нарушены, то не участвовавший в собрании собственник может обжаловать решение в суде.

