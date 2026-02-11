Размер шрифта
Частоту приступов эпилепсии у детей можно снизить при помощи арт-терапии

Врач Чудинская: арт-терапия решает психосоциальные проблемы у детей с эпилепсией
Для детей и подростков все больше используют арт и музыкотерапию как дополнение к медикаментозному лечению. Клинические исследования показали, что арт-терапия помогает решить психосоциальные проблемы у людей с эпилепсией, снять стресс, рассказала «Газете.Ru» врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская.

При этом некоторые исследования говорят о том, что десензитизация (пpoцecc пpиcпocoблeния к бecпoкoящим oщyщeниям) к случаям припадка в мышлении ведет к сокращению частоты приступов. Но только при сочетании с медикаментозной терапией.

«Современный поворот в теме эпилепсии — не только в лекарствах и хирургии, но и в том, как учитываются эмоциональная и творческая стороны жизни людей с этим диагнозом. Рисование, лепка, музыка, театр помогают снижать тревожность, лучше справляться со стрессом, выражать страхи и опыт болезни тем, кому сложно говорить об этом словами. Это не «альтернатива таблеткам», а способ вернуть ребенку чувство контроля и пространства для самовыражения, которого у него часто меньше, чем у сверстников из-за ограничений и постоянного наблюдения», —- объяснила специалист.

Не менее любопытное направление в терапии эпилепсии, по словам Чудинской, — технологии раннего обнаружения приступов.

«Уже несколько лет исследуются и собаки, которых учат реагировать на изменения запаха или поведения хозяина за некоторое время до приступа, и носимые сенсоры, анализирующие движения, пульс, дыхание. Команды разработчиков экспериментируют с «умными» ошейниками и браслетами: алгоритмы машинного обучения пытаются распознать паттерн, предшествующий приступу, и вовремя подать сигнал самому человеку или его близким. Для одних это может означать возможность заранее лечь или попросить о помощи, для других — просто уменьшение страха, что приступ застанет врасплох в общественном месте», — заключила невролог.

