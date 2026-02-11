Меркурис: Каллас поставят на место после ее слов об уступках со стороны России

Россия поставит главу дипломатии Евросоюза (ЕС) Каю Каллас на место после ее слов об уступках в пользу Брюсселя. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Мне кажется, что для нее это фундаментальная ошибка думать, что россияне собираются оставить ее слова без ответа, не поставив на место. Ей не стоило питать иллюзий», — сказал он.

Меркурис считает, что отношения между Евросоюзом и Россией продолжат ухудшаться, если Каллас не перестанет проводить политику эскалации конфликта.

До этого Кая Каллас заявила, что у ЕС должен быть собственный список требований к России в рамках урегулирования конфликта на Украине. По ее словам, всем участникам переговоров, включая русских и американцев, следует понимать, что им нужно согласие Евросоюза, чтобы заключить мирное соглашение.

Комментируя инициативу, сенатор Алексей Пушков заявил, что смысла в этом списке – ноль, он всем известен и основан «на мифах, легендах и дурных снах брюссельской бюрократии, не имеющих отношения к реальности». Он отметил, что «уж больно хочется» Европе хоть как-то присоединиться к переговорам.

Ранее Каллас не увидела скорой победы России на Украине.