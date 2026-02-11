В Госдуме назвали размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в 2026 году

Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости с 1 января 2026 года выросла почти до 9,6 тыс. рублей без учета районных коэффициентов. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.

По его словам, размер фиксированной выплаты составляет 9584,69 рублей после индексации на 7,6%.

Данная доплата положена россиянам, достигшим 80 лет. Также с наступлением указанного возраста гражданам России положена надбавка за уход. Ее размер с 1 января повышен до 1413,86 рублей.

Согласно данным Социального фонда России, число российских регионов, где средний размер пенсии неработающих пенсионеров превышает 30 тыс. рублей, за год выросло почти вдвое и достигло 11. Согласно материалам фонда, самые высокие пенсии зафиксированы в Чукотском автономном округе — 41 тыс. рублей, Ненецком автономном округе — 37,1 тыс., Камчатском крае — 36,7 тыс., Магаданской области — 36,3 тыс., Ханты-Мансийском автономном округе — 35,7 тыс. и Ямало-Ненецком автономном округе — 35,3 тыс.

7 февраля эксперт Президентской академии Татьяна Подольская сообщила, что после индексации 1 апреля 2026 года средний размер социальной пенсии в России составит 16,5 тыс. рублей.

Ранее россиянам пообещали, что пенсионный возраст больше не повысят.