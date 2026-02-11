Россиянам рассказали, какие продукты следует избегать из-за вируса Нипах

Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды в Нидерландах (RIVM) рекомендовал туристами, путешествующим в регион, где циркулирует вирус Нипах, не употреблять немытые продукты и пищу, которая может быть заражена слюной или выделениями животных. Об этом РИА Новости рассказал пресс-секретарь учреждения Харальд Вихел.

По его словам, путешественникам также не рекомендуется употреблять сок финиковой пальмы.

«Перед употреблением овощей или продуктов их следует мыть и готовить. Также необходимо избегать контакта с инфицированными людьми», — сказал представитель RIVM.

До этого стало известно, что вирус Нипах может передаваться человеку от животных, например летучих мышей и свиней. Он поражает дыхательную систему, провоцирует развитие энцефалита, а без своевременной помощи в 75% случаев приводит к летальному исходу. Первые признаки заболевания появляются через 4–7 дней после заражения. Болезнь поражает дыхательную и центральную нервную систему, вызывая воспаление головного мозга, что зачастую становится причиной смертельного исхода.

В январе распространение вируса Нипах зафиксировали вблизи индийского города Калькутта. На данный момент им заразились уже пять человек, и около ста находятся на карантине. Препаратов или вакцин для лечения заболевания на данный момент нет. Стоит ли опасаться россиянам этого вируса — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России оценили необходимость закрытия границы с Индией из-за Нипаха.