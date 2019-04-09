Совбез ООН проведет закрытое заседание по Ливии

Совет Безопасности ООН проведет консультации по Ливии за закрытыми дверями, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на постоянное представительство России при ООН.

В постпредстве сообщили, что Великобритания и Германия, которая сейчас председатель в СБ, запросили проведение заседания.

Как сообщает миссия ФРГ при ООН, консультации предполагается провести в 15.00 в закрытом режиме. Спецпредставитель ООН по Ливии Гасан Саламе, глава миссии ООН в Ливии расскажет членам СБ о текущей ситуации.