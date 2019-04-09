Порошенко извинился за антипутинский предвыборный лозунг

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Президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV извинился за предвыборный лозунг «Или Порошенко, или Путин».

Об этом лозунге он рассказал, когда его спросили считает ли он кандидата в президенты страны Владимира Зеленского политиком, в поддержку которого выступает Путин. Порошенко подчеркнул, что один из его предвыборных лозунгов «Или Порошенко, или Путин» не относится к Зеленскому.

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«И, если кто-то это [предвыборный лозунг] понял так, я извиняюсь», — сказал Порошенко.

Ранее Порошенко назвал Зеленского прекрасным актером и заявил об уважении.