Трамп сделал заявление по поводу Кубы

Трамп: Куба больше не будет получать нефть или деньги

Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба больше не будет получать деньги или нефть. Об этом сообщает Reuters.

«На Кубу больше не будут поступать нефть и деньги», — сказал Трамп, упомянув про Венесуэлу, у которой теперь есть Соединенные Штаты, «которые могут ее защитить».

11 января Трамп назвал отличной идею назначения государственного секретаря США Марко Рубио президентом Кубы.

8 января Дональд Трамп в интервью радиоведущему Хью Хьюитту высказался о Кубе. По мнению президента США, островное государство «в большой беде» и «висит на волоске».

До этого сенатор-республиканец Рик Скотт в эфире телеканала Fox Business заявил, что Cоединенные Штаты планируют взять Латинскую Америку под полный контроль. Он уточнил, что Соединенные Штаты намерены «установить порядок» на Кубе и Никарагуа, а в Колумбии — назначить нового президента.

