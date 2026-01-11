Финский аэропорт закроют из-за отсутствия российских туристов

Из-за резкого сокращения турпотока из России и угрозы полной остановки деятельности, аэропорт города Лаппеенранта на юге Финляндии приостановит работу до конца марта. Об этом ТАСС сообщил источник в воздушной гавани.

По словам представителя аэропорта, диспетчерская вышка, закрытая еще в конце октября прошлого года, не возобновит работу как минимум до окончания марта. В этот период не будет осуществляться и сопровождение воздушного пространства в контролируемой аэропортом зоне. В указанный промежуток времени возможны лишь единичные рейсы по предварительным запросам.

Регулярная уборка снега со взлетно-посадочной полосы также не проводится, так как в ближайшие месяцы не ожидается ни одного запланированного рейса. Представители аэропорта сообщили агентству, что очистка полосы будет выполнена лишь в случае разовых полетов.

Ближайший запланированный вылет из Лаппеенранты намечен на 23 мая. По информации источника агентства, речь идет о чартерном рейсе на Родос, который должен вернуться обратно 30 мая. Таким образом, в текущем году аэропорт пока планирует обслужить лишь два рейса.

Ранее сообщалось, что разрыв отношений с Россией ударил по ресторанной отрасли Финляндии.