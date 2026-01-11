Размер шрифта
На всей территории Курской области объявлена ракетная опасность

На территории Курской области объявлена третья за день ракетная опасность
Таисия Лисковец/РИА Новости

На всей территории Курской области объявлена третья за день ракетная опасность. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

В воскресенье в Курской области ракетную опасность до этого объявляли дважды — в 03:57 мск и 15:01 мск. В 15:12 мск было зафиксировано третье предупреждение.

«Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице, зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — сказано в сообщении оперштаба.

Вечером 10 января беспилотник врезался в многоэтажку в Воронеже, повреждения получили не менее пяти квартир. В результате вражеской атаки пострадали не менее четырех человек.

В субботу в российском оборонном ведомстве также сообщили об уничтожении одной управляемой ракеты большой дальности «Нептун» и 70 украинских беспилотников самолетного типа.

Вечером того же дня средства ПВО сбили 33 украинских беспилотника в ходе отражения массовой атаки, которая продлилась три часа.

Ранее российские военные уничтожили бронетранспортер ВСУ.

