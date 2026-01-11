На всей территории Курской области объявлена ракетная опасность

На территории Курской области объявлена третья за день ракетная опасность

На всей территории Курской области объявлена третья за день ракетная опасность. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

В воскресенье в Курской области ракетную опасность до этого объявляли дважды — в 03:57 мск и 15:01 мск. В 15:12 мск было зафиксировано третье предупреждение.

«Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице, зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — сказано в сообщении оперштаба.

Вечером 10 января беспилотник врезался в многоэтажку в Воронеже, повреждения получили не менее пяти квартир. В результате вражеской атаки пострадали не менее четырех человек.

В субботу в российском оборонном ведомстве также сообщили об уничтожении одной управляемой ракеты большой дальности «Нептун» и 70 украинских беспилотников самолетного типа.

Вечером того же дня средства ПВО сбили 33 украинских беспилотника в ходе отражения массовой атаки, которая продлилась три часа.

Ранее российские военные уничтожили бронетранспортер ВСУ.