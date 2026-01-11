Женщина родила пьяного ребенка

Беременная 38-летняя жительница Польши родила ребенка, в крови которого было опасное количество алкоголя. Об этом сообщает TVP World.
Находясь на 36-й неделе беременности, женщина поступила в больницу. Медики отметили, что пациентка пьяна, после исследования выяснилось, что в ее крови содержится значительное количество алкоголя.
Так как состояние матери угрожало ребенку во время родов, врачи приняли решение сделать кесарево сечение.
После появления ребенка на свет оказалось, что у него в крови также содержится алкоголь. На данный момент младенец находится в стабильном состоянии.
Мать также находится в больнице. После родов она привлекла внимание правоохранительных органов, так как могла причинить вред ребенку. В рамках соответствующей статьи ей грозит до пяти лет лишения свободы.
