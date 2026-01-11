Размер шрифта
Российский танк Т-90С с французской матрицей заметили в бою на СВО

Танк Т-90С с французским тепловизором Thales замечен в зоне спецоперации
Telegram-канал «Военный Осведомитель»

В зоне проведения спецоперации был замечен танк Т-90С Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) в экспортной комплектации. Об этом написал Telegram-канал «Военный осведомитель», опубликовав соответствующее фото.

Уточняется, что боевая машина оснащена современным тепловизором с французской матрицей Thales Catherine FC и электронно-оптическим тепловизионным прицелом «Эсса», который позволяет искать и обнаруживать цели в любое время суток на дальности до 4 км.

»[Прицел «Эсса»] может непрерывно работать не менее шести часов при температурах от минус 50 до плюс 55 градусов», — говорится в посте.

Thales Group, изготовившая тепловизор, является международной промышленной компанией, головной офис которой находится в коммуне Курбевуа под Парижем. Корпорация является крупным игроком в сфере информационных технологий для авиакосмической, военной и морской отраслей.

До этого сообщалось, что концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) госкорпорации «Ростех» отправил российским войскам эшелон с новой партией танков Т-90М «Прорыв» с новогодними подарочными наборами. Т-90М — это серийная модификация Т-90 с комплексной модернизацией башни, силовой установки, систем управления огнем и связи. Масса танка составляет около 48 тонн, вмещает экипаж из трех человек. Т-90М может развивать скорость до 70 км/ч, запас хода — до 550 км.

Ранее «Ростех» сравнил российские и западные танки по устойчивости к попаданиям.

