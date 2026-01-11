В МИД РФ осудили атаку украинских беспилотников на Воронеж

Украина на фоне очевидных провалов на фронте пытается выместить свою злобу на мирных жителях российских регионов, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Ее комментарий опубликован в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

Дипломат высказалась об атаке украинских беспилотников на Воронеж.

«МИД РФ решительно осуждает эти акты терроризма. Их характерной чертой стало то, что в качестве целей предельно цинично было выбрано максимальное число гражданских объектов», — отметила Захарова.

По ее словам, атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские регионы свидетельствуют о том, что Киев пребывает в агонии. Дипломат выразила уверенность, что все причастные к нападениям лица обязательно будут привлечены к ответственности.

«Надеемся, что профильные международные структуры дадут беспристрастную оценку преступным деяниям украинских неонацистов. Молчание в ответ на разнузданное варварство киевского режима делает их пособниками его кровавых деяний», — подчеркнула представитель министерства.

Беспилотники ВСУ атаковали Воронеж в ночь на 11 января. В результате пострадали четыре человека — один мужчина и три женщины. Одну из раненых спасти не удалось, заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Повреждения получили жилые дома, автомобили, специальная техника и объект одной из спасательных служб. В мэрии Воронежа рассказали, что были выявлены повреждения и в местной православной гимназии.

Ранее атаку ВСУ на Воронеж связали с применением российскими военными ракеты «Орешник».