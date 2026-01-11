Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости политики

В МИД РФ осудили атаку украинских беспилотников на Воронеж

Захарова: Украина вымещает злобу из-за провалов на фронте на жителях регионов РФ
Shatokhina Natalia/Global Look Press

Украина на фоне очевидных провалов на фронте пытается выместить свою злобу на мирных жителях российских регионов, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Ее комментарий опубликован в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

Дипломат высказалась об атаке украинских беспилотников на Воронеж.

«МИД РФ решительно осуждает эти акты терроризма. Их характерной чертой стало то, что в качестве целей предельно цинично было выбрано максимальное число гражданских объектов», — отметила Захарова.

По ее словам, атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские регионы свидетельствуют о том, что Киев пребывает в агонии. Дипломат выразила уверенность, что все причастные к нападениям лица обязательно будут привлечены к ответственности.

«Надеемся, что профильные международные структуры дадут беспристрастную оценку преступным деяниям украинских неонацистов. Молчание в ответ на разнузданное варварство киевского режима делает их пособниками его кровавых деяний», — подчеркнула представитель министерства.

Беспилотники ВСУ атаковали Воронеж в ночь на 11 января. В результате пострадали четыре человека — один мужчина и три женщины. Одну из раненых спасти не удалось, заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Повреждения получили жилые дома, автомобили, специальная техника и объект одной из спасательных служб. В мэрии Воронежа рассказали, что были выявлены повреждения и в местной православной гимназии.

Ранее атаку ВСУ на Воронеж связали с применением российскими военными ракеты «Орешник».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27595069_rnd_9",
    "video_id": "record::7297f606-c534-4d00-a09d-ef24b7d78571"
}
 
Теперь вы знаете
При простуде часто советуют полоскать горло. Как правильно это делать и какие средства точно не помогут
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+