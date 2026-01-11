Трамп объяснил, кто теперь будет защищать Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп заявил, что Венесуэла больше не нуждается в услугах по обеспечению безопасности от Кубы. Отныне безопасность Боливарианской республики будет обеспечивать армия США, заявил на своей странице в соцсети Truth Social американский лидер.

«Венесуэле больше не нужна защита от бандитов и вымогателей, которые держали ее в заложниках много лет. Теперь у Венесуэлы есть США, самая мощная армия в мире (с большим отрывом!), которая будет ее защищать», — подчеркнул Трамп.

Помимо этого президент США отметил, что Куба «много лет жила за счет огромных объемов нефти и денег», поступавших из Венесуэлы, предоставляя взамен услуги безопасности двум последним венесуэльским лидерам.

До этого сенатор-республиканец Рик Скотт в эфире телеканала Fox Business заявил, что США планируют взять Латинскую Америку под полный контроль. Он уточнил, что Вашингтон намерен «установить порядок» на Кубе и Никарагуа, а в Колумбии — назначить нового президента.

3 января Соединенные Штаты нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

