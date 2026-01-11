Потерявший родителей в авиакатастрофе фигурист Наумов расплакался, показывая их фото

Американский фигурист Максим Наумов, который потерял своих родителей — Вадима Наумова и Евгению Шишкову — в авиакатастрофе, не смог сдержать своих эмоций во время объявления оценок на чемпионате США.

Наумов посвятил свою произвольную программу родителям. После проката он ждал оценок, держа в руках их фотографию. Он поцеловал снимок и расплакался. Зрители поддержали его громкими овациями.

Наумов занял третье место, набрав 249,16. Победителем стал Илья Малинин.

Самолет Bombardier CRJ700, летевший из Канзаса, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне 30 января 2025 года. Авиакомпания American Airlines сообщила, что на борту рейса находились 67 человек, включая экипаж. На борту вертолета были по меньшей мере трое военнослужащих. Вертолет совершал тренировочный полет.

На борту пассажирского авиалайнера находились несколько фигуристов-юниоров, их родителей и тренеров. Среди россиян в списке оказались фигуристы Александр Кирсанов, Инна Волянская, Вадим Наумов и Евгения Шишкова, работавшие тренерами в США.

Ранее Алина Загитова заявила, что вернется в «Ледниковый период» в роли ведущей.