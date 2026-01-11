Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине

Потерявший родителей в авиакатастрофе фигурист Наумов расплакался, показывая их фото

Потерявший родителей фигурист Наумов расплакался на чемпионате США
Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Американский фигурист Максим Наумов, который потерял своих родителей — Вадима Наумова и Евгению Шишкову — в авиакатастрофе, не смог сдержать своих эмоций во время объявления оценок на чемпионате США.

Наумов посвятил свою произвольную программу родителям. После проката он ждал оценок, держа в руках их фотографию. Он поцеловал снимок и расплакался. Зрители поддержали его громкими овациями.

Наумов занял третье место, набрав 249,16. Победителем стал Илья Малинин.

Самолет Bombardier CRJ700, летевший из Канзаса, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне 30 января 2025 года. Авиакомпания American Airlines сообщила, что на борту рейса находились 67 человек, включая экипаж. На борту вертолета были по меньшей мере трое военнослужащих. Вертолет совершал тренировочный полет.

На борту пассажирского авиалайнера находились несколько фигуристов-юниоров, их родителей и тренеров. Среди россиян в списке оказались фигуристы Александр Кирсанов, Инна Волянская, Вадим Наумов и Евгения Шишкова, работавшие тренерами в США.

Ранее Алина Загитова заявила, что вернется в «Ледниковый период» в роли ведущей.
 
Теперь вы знаете
При простуде часто советуют полоскать горло. Как правильно это делать и какие средства точно не помогут
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+