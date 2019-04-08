Киевский священник пригрозил адом избирателям Зеленского

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Протоиерей Владимирского собора «новой украинской церкви» Петро Зинич пообещал адские муки голосующим за кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского избирателям. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, избиратели голосующие за Зеленского будут «гореть в аду».

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При этом священник опубликовал данное сообщение в фейсбуке.

Однако, позднее пост Зинича был удален.

Ранее сообщалось, что Зеленский собрался платить пенсии жителям Донбасса.