Посольство отреагировало на заявления о поддержке Москвой Хафтара

Посольство России в Лондоне назвало ошибочными утверждения британских СМИ о том, что Россия поддерживает силовую операцию Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара, сообщает ТАСС.

«Подобные утверждения далеки от истины. Российская сторона поддерживает контакты со всеми ливийскими политическими силами и посылает им одни и те же сигналы, не пытаясь при этом делать на кого-то ставки», — сказали в дипмиссии.

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Там добавили, что кризис в Ливии - «прямое следствие нелегитимного военного вмешательства НАТО в эту страну в 2011 году».

Ранее США призвали армию Хафтара прекратить наступление на Триполи.

В Ливии столкнулись две стороны: ливийская национальная армия, находящаяся под командованием маршала Халифа Хафтара и силы правительства национального согласия Фаиза Сараджа.