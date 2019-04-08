Зеленский рассказал о глобальных проблемах Украины

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Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский рассказал о двух глобальных проблемах страны. Об этом сообщает «Украинская правда».

По его словам, одной из глобальных проблем Украины является боязнь инвесторов вкладывать деньги в страну.

Он также добавил, что в настоящее время бизнес на Западе ждет гарантий от Украины.

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Зеленский подчеркнул, что второй проблемой страны является конфликт в Донбассе.

Ранее сообщалось, что Зеленский намерен добиться вступления Украины в НАТО.