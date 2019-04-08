Зеленский рассказал о глобальных проблемах Украины
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский рассказал о двух глобальных проблемах страны. Об этом сообщает «Украинская правда».
По его словам, одной из глобальных проблем Украины является боязнь инвесторов вкладывать деньги в страну.
Он также добавил, что в настоящее время бизнес на Западе ждет гарантий от Украины.
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Зеленский подчеркнул, что второй проблемой страны является конфликт в Донбассе.
Ранее сообщалось, что Зеленский намерен добиться вступления Украины в НАТО.