Пушков оценил последствия победы Зеленского на выборах

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Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере рассказал о том, что произойдет на Украине в случае победы шоумена Владимира Зеленского на президентских выборах.

«Вице-спикер Рады, призвавшая открыть на него уголовное дело,и ряд других персонажей, возможно, будут ездить уже не в ПАСЕ и ОБСЕ, а на допросы», — написал Пушков.

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По его словам, в Киеве хотят снять Зеленского с выборов из-за этого.

Он также добавил, что на украинских президентских выборах «ставки высоки».

Ранее сообщалось, что в Верховной раде потребовали наказать Зеленского за оскорбление инвалидов в сериале.