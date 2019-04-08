Генсек СЕ сравнил выход России из организации с Brexit
Генсек Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд заявил, что Brexit и возможный выход России из организации станут потрясением для Европы. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, в настоящее время риск выхода России из Совета Европы «навис над организацией».
Он также добавил, что это станет настолько же «серьезным событием, как и Brexit».
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Ягланд подчеркнул, что Россия может покинуть организацию, если не сможет принять участие в выборах нового генсека Совета Европы.
Ранее Ягланд выразил надежду на то, что российская сторона останется в СЕ.