Генсек СЕ сравнил выход России из организации с Brexit

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Генсек Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд заявил, что Brexit и возможный выход России из организации станут потрясением для Европы. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в настоящее время риск выхода России из Совета Европы «навис над организацией».

Он также добавил, что это станет настолько же «серьезным событием, как и Brexit».

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Ягланд подчеркнул, что Россия может покинуть организацию, если не сможет принять участие в выборах нового генсека Совета Европы.

Ранее Ягланд выразил надежду на то, что российская сторона останется в СЕ.