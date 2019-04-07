Порошенко назвал время проведения дебатов с Зеленским

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Президент Украины Петр Порошенко рассказал, во сколько могут состояться дебаты с его оппонентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает «112 Украина».

«Думаю, 19 или 20 часов будет оптимальным временем», — отметил Порошенко.

Ранее сообщалось, что украинский лидер предложил провести дебаты с Зеленским 14 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Подсчет голосов в первом туре закончен. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.