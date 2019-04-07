Барак Обама пошутил про побег жены

Бывший президент США Барак Обама пошутил, что если он решит снова баллотироваться в президенты, то жена Мишель от него уйдет. Об этом сообщает The Independent.

Как отмечается, это произошло во время выступления на мероприятии, организованным фондом экс-главы США в Берлине.

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«Я занимал свой политический пост...Мишель уйдет от меня, если я снова решу баллотироваться», — сказал Обама.

Аудитория встретила это высказывание сдержанным смехом.

Ранее сообщалось, что книга экс-первой леди США Мишель Обамы стала самой продаваемой в США по итогам 2018 года.