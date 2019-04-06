Уволенный из-за Байдена генпрокурор рассказал, как Луценко получил должность

Бывший украинский генпрокурор Виктор Шокин рассказал, как занимающий в настоящее время его место Юрий Луценко получил свою должность, сообщают «Страна.ua».

По словам Шокина, Луценко получил свою должность, закрыв все уголовные дела в отношении бывшего министра экологии Николая Злочевского.

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«Закрытие абсолютно всех уголовных производств против Злочевского выступало одним из условий назначения Луценко на должность», — добавил Шокин.

Экс-генпрокурор утверждает, что Луценко, передавший в 2019 году якобы «свежие» наработки следствия в отношении «партнеров» Злочевского американцам на самом деле «перевирает факты».

«Это все блеф и попытка подстроиться под политическую конъюнктуру в США.

Ранее Луценко признался, что посол США в Киеве Мари Йованович передала ему список «неприкасаемых».