Президент Эстонии назвала темы переговоров с Путиным

<img src="//img.gazeta.ru/files3/469/12282469/RTS2D6ZN-pic905-895x505-11385.jpg">

Эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что на встрече с главой России Владимиром Путиным в Москве она намерена обсудить все «сложные темы», которые поднимают европейские политики на встречах с российской стороной. Слова Кальюлайд передает РИА «Новости».

О темах переговоров президент рассказала на пресс-конференции.

Реклама

«Мы [с Путиным] обязательно обсудим сложные темы, которые обычно поднимают и другие руководители стран Евросоюза, такие как выполнение Минских соглашений, санкции против России», — сказала Кальюлайд.

Она подчеркнула, что Эстония выступает за сохранение санкций в отношении России.

Ранее сообщалось, что сожженная килька навела эстонского политика на мысль об отмене санкций против России.