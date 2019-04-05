Климкин раскрыл свое отношение к «СНГ-шным тусовкам»
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что он никогда не принимал участия в «СНГ-шных тусовках». Слова министра передает УНН.
Такими словами Климкин ответил на вопрос о том, собирается ли он посетить московскую встречу министров иностранных дел стран СНГ, которая состоится 5 апреля.
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Министр отметил, что он не принимал участия в «СНГ-шных тусовках» даже в то время, когда Украина формально была членом содружества.
Ранее Климкин поздравил Украину с расторжением договора о дружбе с Россией.