Украинские войска усердно удерживают свои позиции в Николаевке под Константиновкой. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«К сожалению, в Николаевке еще остаются украинские боевики, они усердно пытаются удержаться на позициях», — отметил он.

По его словам, российские войска давят на позиции противника с Часова Яра. Марочко подчеркнул, что ситуацию осложняет наличие фортификационных сооружений у украинской армии.

До этого Марочко заявил, что российские бойцы после завершения боев за населенный пункт Федоровка Вторая в Донецкой народной республике (ДНР) взяли под контроль участок трассы Славянск — Артемовск протяженностью 3 км.

19 марта в пресс-службе министерства обороны РФ рассказали, что российские бойцы взяли под контроль два населенных пункта в ДНР. Речь идет о Федоровке Второй и Павловке. В сражениях за первый населенный пункт участвовали подразделения группировки войск «Юг», за второй — соединения группировки войск «Центр».

Ранее российские войска взяли под контроль два населенных пункта в зоне СВО.