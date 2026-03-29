Аэропорты Краснодара и Самары приостановили работу

В аэропортах Краснодара и Самары введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

В сообщении уточняется, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В ночь с 27 на 28 марта обслуживание рейсов приостанавливали несколько аэропортов в России. Среди них — воздушные гавани в Волгограде, Самаре, Орске, Санкт-Петербурге, Пскове, Саратове, Пензе и иных городах. В настоящее время объекты работают в штатном режиме. Это касается и аэропорта в Оренбурге.

Утром 28 марта пресс-служба министерства обороны России заявила, что дежурные средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 155 украинских дронов над территорией страны. Атака продолжалась в период с 23:00 мск 27 марта до 7:00 мск 28 марта. Часть беспилотников ликвидировали в граничащих с Украиной областях — Курской, Брянской и Белгородской.

27 марта в петербургском аэропорту Пулково задержали более 40 рейсов в связи с атакой украинских дронов на Ленинградскую область. Как писало издание «Страна.ua», под удар якобы попали порты в Усть-Луге и Приморске. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ сообщили об ухудшении качества воздуха в Петербурге после атак БПЛА.