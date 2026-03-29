Спасенный в Германии кит повторно застрял на мелководье в Балтийском море

Bild: спасенный горбатый кит снова застрял на мелководье в Балтийском море

Спасенный в Германии 10-метровый кит снова застрял на мелководье в Балтийском море. Об этом пишет Das Bild.

Газета опубликовала несколько снимков из Висмарского залива, на которых видна спина млекопитающего.

«Таким образом, горбатый кит еще раз значительно отклонился от маршрута, который он должен пройти, чтобы попасть в Северное море», — говорится в статье.

Там добавляется, что к животному на двух лодках направились полицейские и экологи Greenpeace.

Старший комиссар водной полиции Висмара Хольгер Краус усомнился в том, что усилия по спасению кита имеют смысл. За годы службы он два или три раза сталкивался с млекопитающими такого размера, которые сбились с пути и приблизились к людям. Эти киты не выжили.

В ночь на 23 марта 10-метровый кит запутался в сетях и застрял на песчаной отмели побережья Любекской бухты. Его заметили прохожие. Полицейские оцепили территорию побережья в районе местонахождения кита.

Попытки его спасти долго не давали результатов. Однако спасателям удалось откопать песок перед китом так, чтобы ему не приходилось поворачиваться. В ночь на 27 марта млекопитающее освободилось и с тех пор «блуждало» по Балтийскому морю.

