Собянин сообщил о втором БПЛА, уничтоженном на подлете к Москве

Собянин: cбит еще один беспилотник летевший на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своем канале в мессенджере MAX о втором сбитом за ночь беспилотнике на подлете к столице.

«Сбит еще один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — сказано в сообщении мэра.

Незадолго до этого Собянин заявил об уничтожении другого украинского дрона.

Утром в субботу пресс-служба министерства обороны России сообщила, что дежурные средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 155 украинских дронов над территорией страны. Атака продолжалась в период с 23:00 мск 27 марта до 7:00 мск 28 марта. Часть беспилотников ликвидировали в граничащих с Украиной областях — Курской, Брянской и Белгородской.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее СМИ сообщили об ухудшении качества воздуха в Петербурге после атак БПЛА.