Командование ВС США отчиталось о пораженных целях в Иране

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение в ДагестанеПереговоры о мире на Украине
Армия

CENTCOM: США поразили более 11 тысяч военных целей в Иране
US Navy

Американская армия поразила более 11 тыс. военных целей во время антииранской операции, утверждает в соцсети X объединенное центральное командование ВС США (CENTCOM).

В посте говорится о том, что военные страны совершили более 11 тыс. боевых вылетов. Среди пораженных целей более 150 поврежденных или уничтоженных кораблей.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Вашингтоне объяснили удары по Исламской Республике «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

Накануне стало известно, что 3,5 тыс. американских морпехов прибыли на Ближний Восток на фоне обострения вокруг Ирана и обсуждений возможной операции в Персидском заливе. Президент США, по данным СМИ, ищет способ выйти из конфликта через переговоры, не исключая эскалации при их срыве.

Ранее президент США рассказал об атаке Ирана по «самому большому авианосцу в мире».

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
