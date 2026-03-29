Командование ВС США отчиталось о пораженных целях в Иране

CENTCOM: США поразили более 11 тысяч военных целей в Иране

Американская армия поразила более 11 тыс. военных целей во время антииранской операции, утверждает в соцсети X объединенное центральное командование ВС США (CENTCOM).

В посте говорится о том, что военные страны совершили более 11 тыс. боевых вылетов. Среди пораженных целей более 150 поврежденных или уничтоженных кораблей.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Вашингтоне объяснили удары по Исламской Республике «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

Накануне стало известно, что 3,5 тыс. американских морпехов прибыли на Ближний Восток на фоне обострения вокруг Ирана и обсуждений возможной операции в Персидском заливе. Президент США, по данным СМИ, ищет способ выйти из конфликта через переговоры, не исключая эскалации при их срыве.

Ранее президент США рассказал об атаке Ирана по «самому большому авианосцу в мире».