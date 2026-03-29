Тегеран пообещал Вашингтону месть за удары по университетам Ирана

Белый дом должен осудить удары по университетам Ирана, если не хочет, чтобы американские университеты на Ближнем Востоке подверглись атакам Исламской Республики. Такой ультиматум выдвинул Корпус стражей исламской революции (КСИР), передает агентство Tasnim.

«Если администрация США не хочет, чтобы его университеты в регионе, кроме двух, были атакованы, ее представители должны осудить обстрелы иранских вузов до 12:00 (11:30 мск) по Тегерану 30 марта», — говорится в заявлении КСИР.

В Иране уточнили, что два университета США на Ближнем Востоке будут разрушены вне зависимости от действий Вашингтона «в качестве мести за разбомбленные иранские вузы». При этом в заявлении КСИР не было указано, о каких именно вузах идет речь.

До этого американские военные нанесли удар по резервуару с питьевой водой в Иране объемом 10 тыс. кубометров. Как сообщили в Исламской Республике, пострадавших в результате атаки на объект нет. Оставшиеся резервуары не пострадали и снабжение жителей города Хефтгель питьевой водой проходит в штатном режиме.

Ранее профессор рассказал о катастрофе для США.