В Ленинградской области объявлен режим опасности БПЛА

В Ленинградской области объявили режим беспилотной опасности. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области», — написал он.

Дрозденко добавил, что в регионе возможно понижение скорости мобильного интернета. Во время режима опасности БПЛА гражданам рекомендуется не выходить на улицу. Тем, кто не дома, стоит как можно скорее найти укрытие.

В ночь на 29 марта сообщалось, что московские аэропорты Домодедово и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию из-за временных ограничений. Как подчеркнули в ведомстве, эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом на подлете к столице беспилотнике.

Утром в субботу пресс-служба министерства обороны России заявила, что дежурные средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 155 украинских дронов над территорией страны.

Ранее моряки Черноморского флота уничтожили украинский катер-беспилотник.