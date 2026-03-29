Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение в ДагестанеПереговоры о мире на Украине
Общество

В Ленинградской области объявлен режим опасности БПЛА

K-FK/Shutterstock/FOTODOM

В Ленинградской области объявили режим беспилотной опасности. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области», — написал он.

Дрозденко добавил, что в регионе возможно понижение скорости мобильного интернета. Во время режима опасности БПЛА гражданам рекомендуется не выходить на улицу. Тем, кто не дома, стоит как можно скорее найти укрытие.

В ночь на 29 марта сообщалось, что московские аэропорты Домодедово и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию из-за временных ограничений. Как подчеркнули в ведомстве, эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом на подлете к столице беспилотнике.

Утром в субботу пресс-служба министерства обороны России заявила, что дежурные средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 155 украинских дронов над территорией страны.

Ранее моряки Черноморского флота уничтожили украинский катер-беспилотник.

 
Теперь вы знаете
От VK Fest до «Игромира». Лучшие фестивали России 2026 года: куда поехать в этом сезоне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
