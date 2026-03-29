Депутаты Госдумы по пути в Москву остановились в Нью-Йорке

Самолет с делегацией российских парламентариев по пути из США в Россию совершил промежуточную посадку в Нью-Йорке. Об этом сообщает ТАСС.

«Самолет специального летного отряда «Россия», вылетевший ранее из Вашингтона, сделал промежуточную посадку в Нью-Йорке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что до этого, при полете в Вашингтон, российский самолет уже совершал двухчасовую посадку в Нью-Йорке.

До этого депутатов Госдумы раскритиковали за появление в конгрессе США с кока-колой. Зампред комитета Госдумы по региональной политике Михаил Матвеев раскритиковал коллег за визит в США. Парламентарий отметил, что никто из депутатов не отказался от поездки в США, более того, во время рабочей поездки некоторые из российских парламентариев были замечены с Coca-Cola. Матвеев назвал это обстоятельство «Мир, дружба, жевачка».

27 марта в Вашингтоне состоялась первая за последние 12 лет встреча депутатов Госдумы с членами американского конгресса. По словам российского посла Александра Дарчиева, переговоры прошли успешно. Российская делегация сообщила, что обсуждались не только вопросы урегулирования украинского конфликта, но и налаживания отношений, включая культуру и спорт. Также рассматривается возможность визита американской делегации в Москву 9 мая.

