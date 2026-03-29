Россиян предупредили, когда благодарность врачу или учителю считает взяткой

Многие считают, что «просто спасибо» врачу или учителю можно выразить только подарком. О том, где заканчивается обычная благодарность и начинается взятка, «Газете.Ru» рассказал адвокат по уголовным делам Алексей Зацепин.

По его словам, важно понимать: решает не столько цена, сколько смысл и момент передачи.

«Если деньги, сертификат или дорогая вещь появляются до лечения, до приема, до выставления оценки или во время решения конкретного вопроса, это выглядит как попытка повлиять на результат. Даже фраза «это вам, чтобы…» или намек на особое отношение делают ситуацию рискованной. Например, когда пациент приносит конверт «за то, чтобы положили в стационар быстрее», или родители намекают подарком «за хорошую оценку», такой «подарок» могут посчитать взяткой», — предупредил адвокат.

Неприятности возможны у обеих сторон: у того, кто дает, и у того, кто берет.

«Другая история, когда помощь уже оказана, оценка поставлена, вопрос закрыт, и никаких просьб «взамен» нет. Букет, коробка конфет, чай или небольшой сувенир после факта, без договоренностей и без ожидания преимуществ, обычно воспринимаются как обычная благодарность. Но и здесь лучше держаться разумных рамок. Конверты с деньгами, дорогая техника, крупные суммы «от всего класса» или регулярные «подарки по поводу и без» легко вызывают подозрения: со стороны может казаться, что человек «покупает» внимание или особые условия, даже если вы так не думаете», — отметил эксперт.

Отдельно стоит помнить, что в государственных школах и больницах правила строже, чем в частных. Поэтому самый безопасный вариант — благодарить так, чтобы это не выглядело как плата за услугу: сказать спасибо лично, оставить отзыв на сайте учреждения, написать письмо руководителю, подарить цветы или недорогую вещь без «денежного смысла».

«И лучше не дарить ничего, что похоже на оплату, даже из самых добрых побуждений. Если хочется помочь учреждению, уточните, есть ли официальный благотворительный счет или фонд, куда можно перечислить деньги открыто. Так благодарность останется благодарностью, а не поводом для проблем», — резюмировал адвокат.

