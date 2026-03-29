Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение в ДагестанеПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиян предупредили, когда благодарность врачу или учителю считает взяткой

alexkich/Shutterstock/FOTODOM

Многие считают, что «просто спасибо» врачу или учителю можно выразить только подарком. О том, где заканчивается обычная благодарность и начинается взятка, «Газете.Ru» рассказал адвокат по уголовным делам Алексей Зацепин.

По его словам, важно понимать: решает не столько цена, сколько смысл и момент передачи.

«Если деньги, сертификат или дорогая вещь появляются до лечения, до приема, до выставления оценки или во время решения конкретного вопроса, это выглядит как попытка повлиять на результат. Даже фраза «это вам, чтобы…» или намек на особое отношение делают ситуацию рискованной. Например, когда пациент приносит конверт «за то, чтобы положили в стационар быстрее», или родители намекают подарком «за хорошую оценку», такой «подарок» могут посчитать взяткой», — предупредил адвокат.

Неприятности возможны у обеих сторон: у того, кто дает, и у того, кто берет.

«Другая история, когда помощь уже оказана, оценка поставлена, вопрос закрыт, и никаких просьб «взамен» нет. Букет, коробка конфет, чай или небольшой сувенир после факта, без договоренностей и без ожидания преимуществ, обычно воспринимаются как обычная благодарность. Но и здесь лучше держаться разумных рамок. Конверты с деньгами, дорогая техника, крупные суммы «от всего класса» или регулярные «подарки по поводу и без» легко вызывают подозрения: со стороны может казаться, что человек «покупает» внимание или особые условия, даже если вы так не думаете», — отметил эксперт.

Отдельно стоит помнить, что в государственных школах и больницах правила строже, чем в частных. Поэтому самый безопасный вариант — благодарить так, чтобы это не выглядело как плата за услугу: сказать спасибо лично, оставить отзыв на сайте учреждения, написать письмо руководителю, подарить цветы или недорогую вещь без «денежного смысла».

«И лучше не дарить ничего, что похоже на оплату, даже из самых добрых побуждений. Если хочется помочь учреждению, уточните, есть ли официальный благотворительный счет или фонд, куда можно перечислить деньги открыто. Так благодарность останется благодарностью, а не поводом для проблем», — резюмировал адвокат.

Ранее адвокат объяснил, что делать, если у вас требуют взятку.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!