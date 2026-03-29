Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение в ДагестанеПереговоры о мире на Украине
Общество

В четыререх российских регионах ограничена работа аэропортов

Ограничена работа аэропортов Калуги, Пскова, Саратова и Ульяновска
beton studio/Shutterstock/FOTODOM

Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах ряда регионов России. Об этом сообщает Росавиация в Telegram-канале.

«Аэропорты Калуга (Грабцево), Пенза, Псков, Саратов (Гагарин), Ульяновск (Баратаевка): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ограничения полетов необходимы для обеспечения безопасности.Об ограничении приема и выпуска самолетов в Пензенской области ранее рассказал губернатор Олег Мельниченко. Он отметил, что в регионе введен план «Ковер».

До этого сообщалось, что московские аэропорты Домодедово и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию из-за временных ограничений. В Росавиации уточнили, что это временные меры, направленные на обеспечение безопасности полетов.

Вечером 27 марта Росавиация сообщила, что в московском аэропорту Внуково были введены ограничения на полеты. Они действовали примерно 20 минут — с 23:25 до 23:49 по московскому времени.

Ранее правительство Ленобласти начало круглосуточную работу из-за ежедневных атак на регион.

 
Теперь вы знаете
От VK Fest до «Игромира». Лучшие фестивали России 2026 года: куда поехать в этом сезоне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
