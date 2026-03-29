В четыререх российских регионах ограничена работа аэропортов

Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах ряда регионов России. Об этом сообщает Росавиация в Telegram-канале.

«Аэропорты Калуга (Грабцево), Пенза, Псков, Саратов (Гагарин), Ульяновск (Баратаевка): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ограничения полетов необходимы для обеспечения безопасности.Об ограничении приема и выпуска самолетов в Пензенской области ранее рассказал губернатор Олег Мельниченко. Он отметил, что в регионе введен план «Ковер».

До этого сообщалось, что московские аэропорты Домодедово и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию из-за временных ограничений. В Росавиации уточнили, что это временные меры, направленные на обеспечение безопасности полетов.

Вечером 27 марта Росавиация сообщила, что в московском аэропорту Внуково были введены ограничения на полеты. Они действовали примерно 20 минут — с 23:25 до 23:49 по московскому времени.

Ранее правительство Ленобласти начало круглосуточную работу из-за ежедневных атак на регион.