BuzzFeed News: адвокат Трампа похвалил ложные показания конгрессу о Trump Tower в Москве

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Бывший адвокат президента США Майкл Коэн утверждает, что после дачи ложных показаний конгрессу о связях Дональда Трампа с Россией во время предвыборной гонки 2016 года адвокат главы государства «поздравил» его, пишет BuzzFeed News. Издание ссылается на документ, представленный законодателям в четверг, 4 апреля защитой Коэна.

В 12-страничном документе адвокаты Коэна утверждают, что Трамп побудил его ко лжи о проекте строительства башни Trump Tower в Москве. Защита утверждает, что после дачи ложных показаний комитетам по разведке палаты представителей и сената, которые прошли в закрытом режиме в феврале 2018 года, Коэну позвонил адвокат Трампа. Как утверждается, он поздравил Коэна с показаниями и сказал, что его «клиент» был доволен ими.

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Позже Коэн признался во лжи конгрессу и начал сотрудничество со следствием. Как отмечает издание, представленные защитой Коэна документы являются частью усилий в целях смягчить или отсрочить приговор. Так, на 6 мая назначено отбытие трехлетнего тюремного срока для бывшего адвоката Трампа.

Ранее сообщалось, что Коэн нашел жесткий диск с «данными» на Трампа.