Зеленский проверился на наркотики и алкоголь

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, лидирующий в президентской гонке, заявил, что сдал анализ крови на наркотики и алкоголь. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Зеленского, результаты будут готовы через три дня, тогда кандидат их и опубликует.

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Он добавил, что не стал сдавать анализы на стадионе «Олимпийский» из-за отсутствия там лаборатории.

Ранее штаб Зеленского потребовал от действующего президента страны Порошенко пройти медэкспертизу, на что тот согласился.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Подсчет голосов в первом туре закончен. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.